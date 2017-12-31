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Дед Мороз и Снегурочка сгорели на главной елке Петропавловска-Камчатского

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Фигуры Деда Мороза и Снегурочки, располагавшиеся под главной городской новогодней елью Петропавловска-Камчатского, сгорели от короткого замыкания.

Об этом рассказали местные СМИ в воскресенье, 31 декабря.

Кадры происшествия попали на YouTube.

Огонь практически полностью уничтожил фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые были приобретены в этом году, сама же елка не пострадала.

31 декабря в разгар празднования Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела новогодняя елка.

Как писал портал iz.ru 12 декабря, в Доме офицеров Читы установлена «патриотичная елка». Кроме игрушек, на праздничное дерево повесили небольшие коробки с фотографиями руководителей России и Забайкальского края. В частности, на ней можно увидеть изображения президента РФ Владимира Путина, губернатора региона Натальи Ждановой, сенатора Баира Жамсуева, спикера краевого парламента Игоря Лиханова.

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