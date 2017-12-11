Отказавший в помощи ребенку врач в Брянске избежал наказания

Департамент здравоохранения Брянской области решил не привлекать к ответственности детского врача, который якобы не помог трехлетнему ребенку. По словам главы департамента Андрея Бордукова, утверждения матери пострадавшей девочки не соответствуют действительности.

«Хамского отношения хирурга, о котором идет речь, не выявили», — цитирует директора департамента интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, об инциденте, который произошел 4 декабря в одной из поликлиник Брянска, женщина сообщила на сайте областного департамента здравоохранения. По ее утверждению, возле гардероба ее трехлетняя дочь упала и ударилась лицом о плитку пола.

У девочки пошла изо рта кровь, ее отвели к детскому хирургу, однако тот, вместо того чтобы оказать помощь ребенку, отправил их в детскую стоматологическую поликлинику, предложив «кусок ничем не обработанного бинта».

Между тем, как утверждают в департаменте, сама женщина вела себя неадекватно, а первая помощь ребенку всё же была оказана.