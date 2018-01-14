Морозы до минус 65 градусов пришли в Якутию

В Якутию пришли сильнейшие морозы, в некоторых районах республики температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию.

«В школах отменены занятия, обучение ведется в дистанционной форме. Все службы МЧС приведены в готовность на случай чрезвычайных происшествий», — сообщает телеканал RT.

При этом многие местные жители не обращают внимания на холод. В сети появляется всё больше фотографий с купаний и фотосессий на морозе.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎙🎙🎙САХАМИН🎙🎙🎙 (@sakhamin) Янв 9, 2018 at 6:44 PST

Ранее сообщалось, что в Якутии следователи выясняют обстоятельства смерти от переохлаждения двух мужчин, которые шли пешком в 50-градусный мороз.