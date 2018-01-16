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Почти 60 мест для купания в проруби оборудуют в Москве на Крещение

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Около 60 мест для купания оборудуют в Москве на день Крещения Господня, который будет праздноваться 18 и 19 января. Об этом во вторник сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова,толщина льда на столичных водоемах на сегодняшний день не превышает 15–20 см.

«Это не позволяет осуществлять массовый выход людей на лед. Исходя из требований безопасности, все места купания будут оборудованы вблизи берегов водоемов», — рассказал заммэра.

По оценке властей города, в этом году в купель собираются окунуться более 120 тыс. человек. Окунуться в святую воду можно будет с 18:00 четверга до 12:00 пятницы.

Все места для купания оборудуют безопасными спусками и подходами к воде, установят туалеты и раздевалки с обогревом. Всем желающим предложат горячий чай, передает НСН.

Более 2,5 тыс. человек — работников систем МЧС, ГУВД, ЖКХ, медицины, транспорта и других предприятий — примут участие в обеспечении мероприятий, отметил чиновник.

День Крещения Господня отмечается 19 января.

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