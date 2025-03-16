Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с военными спутниками с космодрома Плесецк. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны России.
«В воскресенье, 16 марта, в 13 часов 50 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ракета вывела на орбиту спутники в интересах Минобороны России.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Ранее, 17 сентября 2024 года, в Минобороны РФ сообщили, что с космодрома Плесецк в 10:00 был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту. Отмечалось, что запуск осуществлен в интересах ведомства.
До этого, 12 августа 2024 года, генеральный директор производственного объединения «Полет» в Омске (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, входит в структуры «Роскосмоса») Алексей Варочко сообщил, что центр приступил к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара». Как отметил Варочко, в этом году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.