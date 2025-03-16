Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Мир
Лавров в разговоре с Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Спорт
Пилот «Макларена» Норрис выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Спорт
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц
Мир
Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск
Наука и техника
Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС
Мир
В Иране заявили об отсутствии у США полномочий диктовать Тегерану внешнюю политику
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Происшествия
Водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Спорт
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Сюжет:

Ракета «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

0
EN
Фото: РИА Новости/Андрей Моргунов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с военными спутниками с космодрома Плесецк. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны России.

«В воскресенье, 16 марта, в 13 часов 50 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракета вывела на орбиту спутники в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Тяжелая ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике

Ранее, 17 сентября 2024 года, в Минобороны РФ сообщили, что с космодрома Плесецк в 10:00 был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту. Отмечалось, что запуск осуществлен в интересах ведомства.

До этого, 12 августа 2024 года, генеральный директор производственного объединения «Полет» в Омске (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева, входит в структуры «Роскосмоса») Алексей Варочко сообщил, что центр приступил к серийному производству ракет-носителей семейства «Ангара». Как отметил Варочко, в этом году «Полет» уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025