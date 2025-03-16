Водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Водитель трактора погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указал губернатор, на месте работают оперативные службы.
Ранее в этот день сообщалось, что женщина и двое ее сыновей госпитализированы после ночной атаки беспилотников ВСУ на город Губкин Белгородской области. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Мать мальчиков в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.