Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве и области

Сильных морозов в ночь на День Крещения Господня в Москве и Подмосковье не ожидается. По предварительным данным, 19 января температура воздуха опустится до минус 5–10 градусов. Об этом сообщил в пятницу заместитель главы Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.

Крещение — один из самых древних христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.

«Предварительно можно сказать, что серьезных морозов в 20 градусов на Крещение не ожидается, видимо, будет несколько теплее — на уровне 5–10 градусов мороза», — приводит слова синоптика «РИА Новости». Елисеев также выразил надежду, что оттепели не будет.

Умеренные морозы ожидаются в столичном регионе в предстоящие выходные и в начале следующей недели. Температурный фон будет чуть выше нормы или в норме: днем минус 5–10 градусов, ночью — минус 7–-12 градусов.

В последующие дни температура повысится из-за мощного циклона, который придет с запада, передает BFM.RU.

Напомним, накануне в погодном центре «Фобос» сообщили, что в пятницу атмосферное давление в Москве превысит норму на 20 единиц и поднимется до 765 мм ртутного столба.