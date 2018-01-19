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Иеромонах: погружения в ледяную воду не имеют отношения к христианству

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Массовые погружения в ледяную воду в крещенскую ночь не имеют никакого отношения к христианской традиции. Такое явление является относительно новым. Кроме того, погружения в прорубь — это хороший светский обычай, однако прихожанам не следует принимать в нем участие, рассказал «Известиям» иеромонах Геннадий (Войтишко).

«Что касается традиций, то сейчас первая ассоциация, которая у людей возникает, — это очереди за крещенской водой... Массовые погружения в ледяную воду никакого отношения к христианской традиции не имеют. Более того, это достаточно новое явление», — рассказал отец Геннадий.

По его словам, не следует подвергать свое здоровье риску, так как в этом нет никакой богослужебной надобности.

«Но Церковь старается направить в доброе русло любое направление человеческой жизни. Поэтому она совершала и будет совершать освящение воды в иорданях», — отметил иеромонах.

По словам медиков, подготовка к погружению в ледяную воду должна занимать год и может стать поводом следить за своим здоровьем. В то же время врачи называют крещенские купания хорошей возможностью укрепить здоровье.

«Ныряние в прорубь — это очень полезная для иммунитета процедура. Холод благотворно действует на тонус сосудов. Но только у здоровых людей, которые хорошо подготовлены», — считает ведущий научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины Минздрава Ольга Молчанова.

Медики отмечают, что не стоит поддаваться эйфории праздника и погружаться в ледяную воду за компанию. Врачи призывают здраво оценить свое состояние.

По информации социологов, традиционно Крещение отмечают около 40% россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В прорубь с головой

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