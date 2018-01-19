В прорубь с головой

Несмотря на морозы, более миллиона россиян принимают участие в крещенских купаниях. Медики говорят, что подготовка к этому должна занимать год и может стать поводом следить за своим здоровьем. Однако служители церкви напоминают, что традиция окунаться в прорубь имеет чисто светский характер, и рекомендуют вместо этого вспомнить о своих обетах и посетить службу в храме. Социологи отмечают, что Крещение традиционно отмечают порядка 40% россиян.

Не рисковать здоровьем

Крещение Господне — один из главных праздников церковного года, пояснил «Известиям» иеромонах Геннадий (Войтишко). Это событие описывается в Евангелии как важнейшее в подвиге спасения человека, который совершил Господь Иисус Христос. Он пришел на воды Иордана к Иоанну Крестителю не для того, чтобы принести покаяние, как это делали другие люди. Господь, сам не имевший греха, погрузился в воды и принял на себя грехи всего человечества. Праздник еще называется Богоявление, потому что человечеству явилась вся полнота Божества.

— Что касается традиций, то сейчас первая ассоциация, которая у людей возникает, — это очереди за крещенской водой. Причем, к сожалению, чаще всего они состоят из людей, которые в следующий раз появятся в церкви только на Пасху, — отметил отец Геннадий. — Вторая ассоциация — это крещенские купания. Массовые погружения в ледяную воду никакого отношения к христианской традиции не имеют. Более того, это достаточно новое явление.

Он рассказал, что некогда на Руси в крещенскую прорубь погружались скоморохи, которые колядовали на Рождество. А благочестивые православные христиане встречали этот праздник в храме. Ему предшествовал сугубо постный день — Богоявленский сочельник.

— Это период размышлений и напоминания себе о том даре крещения, который ты получил в таинстве, войдя в церковь. В этом таинстве приносятся обеты — обещания Богу жить в доброй совести, — напомнил отец Геннадий.

Он считает, что погружения в прорубь — это хороший светский обычай. Но сам он не советует прихожанам принимать в нем участие.

— Не надо подвергать свое здоровье риску. В этом нет никакой богослужебной надобности. Но Церковь старается направить в доброе русло любое направление человеческой жизни. Поэтому она совершала и будет совершать освящение воды в иорданях, — заключил отец Геннадий.

К купаниям надо готовиться год

Медики называют крещенские купания хорошей возможностью укрепить здоровье. Но только если их участники прошли длительную и тщательную подготовку.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины Минздрава Ольга Молчанова считает, что возникла хорошая традиция и ответственная подготовка к купанию приучит человека следить за своим здоровьем. Врачи рекомендуют не идти купаться за компанию, не поддаваться эйфории праздника, а здраво оценить свое состояние.

— Ныряние в прорубь — это очень полезная для иммунитета процедура. Холод благотворно действует на тонус сосудов. Но только у здоровых людей, которые хорошо подготовлены, — пояснила Ольга Молчанова «Известиям». — То есть если они постоянно проводили закаливающие процедуры. Например, ежедневный контрастный душ. Для таких людей погружение в прорубь на несколько секунд пройдет без последствий. Но если у человека есть хотя бы небольшие признаки простуды, а он, преодолевая себя, все-таки искупается на морозе, то, конечно, заболеет.

Она уточнила, что закаляться перед крещенским купанием нужно не меньше года. По словам врача, импульсивное моржевание может закончиться воспалением легких. Но медики обычно не отмечают всплеска заболеваемости после Крещения.

Отмечают скромно

С точки зрения массового восприятия Крещение менее популярно, чем другие православные праздники — Пасха и Рождество. Поэтому оно отмечается скромнее. Для некоторых людей это не столько церковный праздник, сколько возможность нырнуть в прорубь и затем продолжить хорошим возлиянием, рассказал «Известиям» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Тем не менее, по сравнению с советскими временами, количество людей, отмечающих праздник, выросло.

Александр Шатилов добавил, что начиная с 1988 года в СССР, а затем в Российской Федерации наблюдался подъем религиозности. Сейчас, по словам эксперта, к православным христианам себя относит примерно 80% славянского населения России.

По данным «Левада-центра», готовность купаться в проруби в 2016 году выразил примерно каждый 13-й россиянин (7%). В 2017 году такой опрос не проводился. Начиная с 2010 года число граждан, собирающихся праздновать Крещение, устойчиво — их порядка 40%. Чаще всего они считают себя православными, сказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

По официальным данным, год назад в крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн человек, зафиксировали в МЧС. В этом году ведомство прогнозировало, что окунутся около 1,5 млн россиян. Купания продлятся до полудня 19 января.