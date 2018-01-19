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Путин окунулся в прорубь на Селигере

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — рассказал Песков.

Песков отметил, что в этом году в центральной России нет традиционных крещенских морозов, поэтому температура в районе озера ночью не опускалась ниже -7 градусов.

Для Путина это не первый опыт крещенских купаний, в прорубь он окунается уже на протяжении нескольких лет, отметил пресс-секретарь президента.

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