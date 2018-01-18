Крещенские купания в Норильске отменили из-за 50-градусных морозов

Администрация Норильска решила отменить традиционные крещенские купания в городе из-за прихода 50-градусных морозов.

«В Норильске из-за сильных морозов отменили крещенские купания. В городе объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем мероприятие, запланированное на 18 января, решено не проводить», — сообщили «РИА Новости» в городской администрации.

Власти города «категорически не рекомендуют проводить погружения на открытой воде во избежание обморожений и чрезвычайных ситуаций», подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщал портал iz.ru, более 30 крещенских купелей будут организованы в Якутии на берегу Северного Ледовитого океана, а также на реке Лене и полюсе холода.

Православные верующие отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне — в ночь на 19 января. В храмах пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами примут участие в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.