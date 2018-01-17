Собянин рассказал о подготовке мест для крещенских купаний в столице

Для крещенских купаний в столице оборудовали 59 мест с безопасными подходами и спусками к воде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Для всех желающих окунуться в купели организуют раздевалки, парковки, освещение, теплые места отдыха с горячим чаем. Безопасность во время организации массовых крещенских купаний в российской столице будут обеспечивать больше 8 тыс. сотрудников полиции, сообщает НСН. Всем горожанам, кто планирует окунуться в прорубь на Крещение, власти напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. Например, не рекомендуется окунаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, окунаться следует лишь в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей. Перед купанием рекомендуется хорошо разогреть мышцы, а также не забыть принести с собой махровое полотенце, сухую теплую одежду и нескользящую обувь.

Полный список мест в Москве, подготовленных для крещенских купаний, можно увидеть на официальном портале мэра и правительства города. Ожидается, что в 2018 году в крещенских купаниях в столице примут участие больше 100 тыс. человек.

Как отмечает телеканал «360», дорожную безопасность в Москве и Подмосковье в дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Крещение 18 и 19 января, будут обеспечивать свыше 800 сотрудников подмосковной Госавтоинспекции. Ожидается, что в Московской области к празднованию присоединятся свыше 240 тыс. человек.