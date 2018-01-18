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Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Православные христиане отмечают в четверг Крещенский сочельник. Чин великого освящения воды совершит в праздник Крещения Господня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

По его словам, торжественные богослужения состоятся в храме Христа Спасителя и Богоявленском соборе в Елохове.

«Вечером 18 января всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе. В праздник Крещения Господня предстоятель совершит литургию и чин освящения воды также в Богоявленском соборе, для которого этот праздник является престольным», — приводит слова Волкова ТАСС.

Крещение Господне православные верующие отметят в ночь на 19 января. В храмах страны пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

В пресс-службе МЧС России прогнозируют, что в текущем году в крещенских купаниях примут участие около 1,5 млн россиян. По всей стране планируется организовать около 4 тыс. оборудованных мест для купаний.

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