Как подготовиться к крещенскому купанию

Один из главных православных праздников, Крещение, будут отмечать в пятницу, 19 января. Подготовка начнется еще раньше, вечером 18 января — в крещенский сочельник. По традиции, тогда же наступит время крещенского купания. Причем в ледяные проруби активно окунаются не только верующие, но и просто любители зимнего купания, а также те, кто хочет испытать свою силу духа. В чем заключается суть этого обряда, насколько он безопасен для здоровья и как правильно подготовиться к купанию — в специальном гиде портала iz.ru.

Что означает этот праздник?

Крещение Господне — один из самых старых и важных праздников в истории христианства. Он был установлен в честь евангельской истории о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому вечером накануне праздника во всех храмах обязательно проходит обряд водосвятия.

Освящают также и проруби, предназначенные для традиционного окунания. Прорубь символизирует реку, в которую вошел Иисус, а потому другое название для нее — иордань. Прорубь, подготовленную специально к празднику, узнать легко: обычно она имеет форму креста.

kreshenie1 Во всех храмах обязательно проходит обряд водосвятия Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Как вообще выглядит крещенское купание?

Считается, что участники купания должны погрузиться в воду с головой (но имейте в виду, что погружение с головой повышает риск переохлаждения). Проделать это необходимо трижды, при этом верующие крестятся со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». Правильно окунаться в специально подготовленных для этого длинных нательных рубахах: праздник религиозный и купальники для этого — одежда слишком откровенная.

Я верующий. Окунаться обязательно?

kreshenie3 Верующие троекратно погружаются в воду с головой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Представители православной церкви одобряют обряд купания в ночь накануне Крещения или в сам праздник, но подчеркивают, что это — далеко не главная его составляющая. Тем, кто хотел бы отметить праздник, но не считает себя готовым к погружению в холодную воду, окунаться вовсе необязательно. Достаточно будет просто прийти в церковь накануне или в день праздника, отстоять службу и набрать в храме освященной воды.

Как это влияет на здоровье?

Систематическое окунание в холодную воду может помочь улучшить кровообращение и повысить иммунитет. Но в случае, если речь идет об одной-единственной попытке, не всё так просто. Резкое погружение в холодную воду создает большую нагрузку на сердце, повышает кровяное давление, учащает пульс. Поэтому до купания обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

Окунание в прорубь точно противопоказано тем, у кого не всё в порядке с сердечно-сосудистой системой, кто страдает циститами, нефритами и другими заболеваниями мочеполовой системы, а также простыми простудами.

Даже если у вас нет никаких противопоказаний и вы считаете, что готовы к контрастному купанию, без подготовки делать этого не стоит.

По-хорошему, готовиться нужно начинать за несколько месяцев до этого, постепенно закаливая организм (например, растираясь холодной водой или принимая холодный душ). Если момент для длительной подготовки уже упущен, попробуйте принять контрастный душ хотя бы за день-два до купания, чтобы посмотреть на реакцию организма.

Окунаться можно при любом морозе?

kreshenie4 Идеальная температура — до 10 градусов ниже нуля Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Подходящей для новичков считается температура в районе 2-5 градусов ниже нуля. Если будет холоднее, всё равно можно окунуться. Но необходимо помнить, что допустимым пределом считается мороз в -10 градусов. За ним начинается одна сплошная зона риска.

Как понять, какая прорубь правильная?

Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях. Во-первых, у большинства из них водолазы МЧС специально перед этим проверяют дно. Во-вторых, у таких прорубей всегда дежурят медики и спасатели, что гарантирует вам своевременную помощь в случае, если что-то пойдет не так. Наконец, можно не волноваться, что одновременно на лед выскочат, скажем, любители экстрима на снегоходах.

Если вы прихожанин храма, то об освященных прорубях можно узнать там. Если вы не ходите в церковь, но просто хотели бы присоединиться к купанию, уточнить список оборудованных купелей можно у МЧС или на сайте местной администрации. Московские купели, например, можно найти здесь.

В любом случае, ни при каких обстоятельствах не окунайтесь в одиночестве.

Что можно делать, а что нельзя?

Если вы участвуете в купании из спортивного интереса, помните, что для многих это — часть религиозного праздника и к этому нужно относиться уважительно. Не стоит громко смеяться, кричать или тем более нецензурно выражаться во время купания.

kreshenie2 Горожане во время крещенских купаний в проруби Дворцового пруда в парке Останкино Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Не окунайтесь в прорубь, если перед этим вы пили алкоголь. Решили окунуться — значит, проявите выдержку и воздержитесь от спиртного накануне. Голодным в воду лучше не входить. Поешьте плотно, но не прямо перед этим, а за несколько часов до этого.

Позаботьтесь о подходящей одежде — она должна быть теплой, легко сниматься, и, главное, вы должны легко и быстро ее надевать. Шнурки, пуговицы, любые сложные застежки тут исключены.

Возьмите с собой рубашку для купания, если она у вас есть, теплое махровое полотенце или халат (а лучше — и то, и то) и чай в термосе, чтобы было легче согреться после.

И наконец, не сидите в проруби долго — это приведет к серьезному переохлаждению организма.

Что делать после?

Для погружения лучше выбирать купель, оборудованную лестницей и поручнями, и, выходя из воды, крепко за них держаться. Это поможет в случае, если после окунания у вас сильно закружится голова.

Даже если вам кажется, что главное испытание вы перенесли легко, не стоит тратить время на то, чтобы сфотографироваться или покрасоваться перед другими участниками купаний. Сразу разотрите тело махровым полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду. Чтобы предупредить риск простуды, лучше после купания выпить заранее приготовленный чай или травяной отвар.