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Крещенские купели в Якутии откроют на берегу Ледовитого океана

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Фото: TACC/Кирилл Кухмарь
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Более 30 крещенских купелей будут организованы в Якутии на берегу Северного Ледовитого океана, а также на реке Лене и полюсе холода. Ожидается, что, несмотря на 50-градусные морозы в отдельных районах республики, в купаниях примут участие около 60 тыс. человек, сообщил секретарь Якутской епархии, иеромонах Никандр (Горбатюк).

«Несмотря на морозы, организуется 33 купели по всей республике. В этом году в городе Верхоянске (конкурирует с Оймяконом за звание полюса холода. — Ред.) впервые в истории организовали купель на реке. Наш священник туда прибыл и сообщил, что там -53», — приводит слова иеромонаха «РИА Новости».

Он также отметил, что в республике существует давняя традиция, согласно которой массовые купания на реке Лене начинаются через час после чина великого освящения воды архиепископом Якутским и Ленским Романом. Синоптики прогнозируют в Якутии на Крещение 36 градусов мороза, что является теплой погодой для зимы.

Православные верующие отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне — в ночь на 19 января. В храмах пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

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