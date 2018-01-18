Православные москвичи празднуют Крещение. Видео

В Москве начались традиционные крещенские купания. Православные жители и гости столицы уже начали окунаться в купели в Серебряном бору.

На месте дежурят восемь спасателей, пять волонтеров и городские службы: скорая помощь, полиция, представители управ.

В Москве для крещенских купаний в этом году оборудовано 59 купелей с безопасными подходами и спусками к воде.

По данным МЧС России, в этом году в крещенских купаниях в Москве примут участие порядка 120 тыс. человек.