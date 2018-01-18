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Наземный транспорт Москвы продлит работу в крещенскую ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Свыше 30 маршрутов наземного транспорта в Москве продлят работу в крещенскую ночь.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Православные верующие отмечают Крещение в ночь на 19 января. В честь праздника в храмах России состоятся торжественные богослужения, после которых прихожане отправятся к водоемам для участия в традиционном ритуале погружения в святую крещенскую воду. 

По данным МЧС России, в этом году в крещенских купаниях примут участие порядка 1,5 млн жителей страны, для которых будут работать около 4 тыс. оборудованных мест для купаний.

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