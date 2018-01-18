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Метель накроет Москву в крещенскую ночь

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сильный снег, местами метель ожидаются в Москве и Подмосковье в крещенскую ночь с 18 на 19 января, сообщили в главном управлении (ГУ)  МЧС России.

В столице похолодает до минус 7–9 градусов, а по области — до минус 12 градусов. 

Из-за осадков и переметов на дорогах возможны ухудшение видимости, заносы, а также затруднение движения транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС.

Порывы ветра местами могут достигать 12–17 м/с, в связи с чем возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.

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