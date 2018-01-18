Метель накроет Москву в крещенскую ночь

Сильный снег, местами метель ожидаются в Москве и Подмосковье в крещенскую ночь с 18 на 19 января, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России.

В столице похолодает до минус 7–9 градусов, а по области — до минус 12 градусов.

Из-за осадков и переметов на дорогах возможны ухудшение видимости, заносы, а также затруднение движения транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС.

Порывы ветра местами могут достигать 12–17 м/с, в связи с чем возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение рекламных конструкций.