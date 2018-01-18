Власти Москвы призвали водителей пересесть на общественный транспорт

Власти Москвы в связи с «желтым» уровнем погодной опасности, сильным снегопадом и ветром попросили водителей пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В связи с ухудшением погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», — приводит ТАСС сообщение ЦОДД.

Напомним, утром в четверг столичные метеорологи сохранили «желтый» уровень опасности погоды и предупредили москвичей, что сильные снегопады, ветер и метели сохранятся в пятницу и субботу. Утренние пробки в Москве в четверг достигли 8 баллов.