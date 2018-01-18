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Православные священники на Крещение освятят воду четырех океанов Земли

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В православный праздник Крещения священники Московского патриархата совершат освящение вод четырех океанов планеты.

Чин освящения Северного Ледовитого океана планируется совершить в поселке Тикси на берегу моря Лаптевых. Индийский океан освятят в районе Персидского залива с побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

В исландском Рейкьявике местная православная община выйдет на берег Атлантики и совершит необходимый обряд. 

Воды самого большого на Земле океана — Тихого — освятят в трех точках: на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море), сообщает «Интерфакс».

19 января православные христиане отмечают праздник в память Крещения Господня в водах реки Иордан. По православному обряду, накануне даты освящается вода во всех открытых водоемах, что дает ей чудесные свойства.

Как писал iz.ru, в Якутии крещенские купели организуют прямо на берегу Северного Ледовитого океана. Омовение также организуют на полюсе холода — в якутском поселке Оймякон.

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