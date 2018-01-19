Флешмоб и мракобесие

В ночь на 19 января в большинстве областей России проходят крещенские купания. Впрочем, в ряде городов в этом году решили отказаться от погружений в ледяную воду. Так, например, во Владивостоке отмену праздничных мероприятий связали с дефицитом средств: в городском бюджете не хватает денег на строительство купелей. С критикой купаний, ставших уже традиционными, выступила и местная епархия. Местный священник Димитрий Брызгалов считает, что крещенские купания не имеют никакого отношения к религиозным ритуалам, а являются не более чем народным обычаем. Православные священники рассказали порталу iz.ru о своем отношении к крещенским купаниям и о том, почему они не советуют стоять в очередях за святой водой.

Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии

Купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям. По моим оценкам, обычай появился в начале 2000-х годов. С этого момента я участвую в освящении прорубей. У нас в городе есть ассоциация моржей, которые и основали это движение. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — от Федерации зимнего плавания. Потом, как снежный ком, число желающих начало расти. Сейчас в нашем городе в прорубь окунается десятая часть прихожан. Это тысячи, десятки тысяч людей. Организаторы этого действа не справляются с наплывом желающих: на них ложится установка палатки для обогрева и горячего питания. По традиции мы освящаем иордань, чтобы люди могли набрать воду.

купание1 Освящение воды в Крещенский сочельник Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Традиция крещенских купаний имеет под собой скорее языческие корни. Когда на Руси только зарождалось христианство, бывшие язычники стали окунаться в прорубь в крещенскую ночь, чтобы смыть грехи. Некоторые люди до сих пор всерьез думают, что купание в ледяной воде обладает неким магическим действием «смывания грехов». Такую точку зрения я слышал даже от известных людей.

Купание — это такой крещенский флешмоб. Люди пытаются почувствовать некое единство. В нашей жизни не так много массовых явлений, в которых люди могут ощутить свою общность. Например, тот же «Бессмертный полк». Кроме того, в этом есть момент богоискательства: человек хоть и неумело, но пытается соприкоснуться с церковным праздником. Есть и другая категория людей — те, кто регулярно закаляется. Для них это такой спортивный, оздоровительный праздник. Остальным же стоит прислушаться к мнению медиков, которые не первый год говорят, что неподготовленным людям нечего соваться в прорубь. Нужно готовиться как минимум месяц. Начинать с обтирания, потом обливания, и уже затем пробовать окунуться.

купание2 Окунаться в прорубь неподготовленным — опасно Фото: ТАСС/Гребнев Андрей

Когда люди в прорубь лезут в состоянии алкогольного опьянения — это уже вакханалия. Тем более заталкивать туда детей — абсолютное мракобесие. Я бы призвал людей сто раз подумать. Если человек из-за купания заболеет, вина будет на нем самом, а не на Боге. Глупо потом роптать: «Ну и где ваш Бог, если я лежу после купания с воспалением легких?»

То же самое и с водой: можно хоть ведро святой воды выпить, но если нет веры, то какой в этом смысл? Если бы купание не было поводом покрасоваться перед друзьями в соцсетях, желающих было бы гораздо меньше и люди бы серьезнее подходили к этому.

Протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма Кишинева

Церковная традиция не знает никакого крещенского купания. Это некая форма молодецкой удали. Конечно, для изнеженного городского жителя окунуться в ледяную воду — целое событие, равносильное микроподвигу. Именно поэтому многие люди чувствуют в этом обновление. Но нужно твердо сказать, что в этой традиции есть несколько отвратительных и неприличных моментов. Во-первых, многие не брезгуют алкоголем во время купаний. А иные и вовсе используют погружение в ледяную воду как повод для пьянки. Этот вариант еще не самый страшный. Гораздо хуже, когда человек вкладывает в процесс купания некий сакральный смысл очищения от грехов, придает ему мистическое содержание. Это псевдобогословие совершенно неприемлемо. Надо понимать, что крещение совершается человеком раз в жизни. Купания в проруби ничего не добавляют и не убавляют. Но человек стремится к упрощению всего — бултыхнулся и отметил праздник. При этом не надо думать ни о его смысле, ни тем более идти на службу.

купание3 Крещенские купания в Черном море Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Огромную роль в популяризации этой народной забавы играют СМИ. Погружение в воду преподносится как нечто наше особое, национальное, красивое. Во-вторых, некоторым людям гораздо проще спуститься в воду, чем встать с утра, отстоять службу, помолиться, набрать воды, порассуждать о разном. В крупных городах иордань для купания уже готовится городскими властями. Популяризация таких явлений идет от невежества и примитивизации жизни в целом. Нужно четко разделять церковное празднование Крещения от простой человеческой потребности в хлебе и зрелищах. Человек, который окунается в воду в этот день, должен четко осознавать, что это не более чем забава, и не вкладывать в это действие никакого духовного смысла.

Более того, окунание в прорубь в некотором смысле надругательство над праздником. Мы только что освятили воду, и туда ныряют грязные, потные тела. При этом все помнят, что два дня в этой воде стирать нельзя, потому что она чистая.

Еще один момент связан с хранением крещенской воды. Все говорят, что это особая вода и ее нужно держать дома целый год. Но самое интересное, как именно ее хранят: в сараях, на балконе, на грязном полу. Набирают ее целыми бадьями. Это очень непочтительно. Греки и балканские народы набирают воду в маленькие красивые сосуды, как правило хрустальные с крестиком, и ставят этот пузырек в углу с иконами. Потому что великой святыне не место в сарае среди прошлогоднего лука и лопат.

Третий пункт, который стоит отметить, — очереди за этой водой. В них просыпается всё самое мерзкое, что есть в людях. Начинаются толкания, хамство, ругань, выяснения, кто за кем стоял. Интересно, что очередь начинают занимать еще до начала службы и, соответственно, в храм не идут. Для человека вода превращается в колдовской предмет, который исцеляет. А в церкви нет ничего магического, нет предмета, который имел бы в себе какие-то качества.

купание4 Прихожане набирают крещенскую воду на источнике преподобного Серафима Саровского в селе Дивеево Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Удивительно, когда у людей отсутствуют причинно-следственные связи: если мы набираем воду, мы должны понимать, что именно соприкасает нас с Богом в этой воде. Если же для человека собственно вода имеет силу, то зачем тогда ему вообще этот Христос? Можно же просто набрать воды и лечить себе геморрой. В такие праздники нужно залезть немножечко дальше, размышлять о правде и смысле. Вода — это предмет, через который опосредованно мы достигаем гораздо большей цели — воспоминания собственного крещения, своих обетов. Если же верить, что сила в предмете, то это идолопоклонство, ничем не отличающееся от воды, которую намешал Чумак.

Воду разливают два дня, она будет в достатке. В этот праздник у каждого человека есть право взять воду и вместо священника окропить весь свой дом, своих ближних. Это важная и добрая традиция. У нас даже есть такая шутка: «Была бы вода платной, желающих было бы намного меньше». Это странный внутренний человеческий эффект: в день Крещения и на Пасху приходят в храм и верующие, и неверующие. Если бы раз в год или два раза в год они пошли на службу — это уже было бы неплохо. Беда современного человека в поверхностности. Праздник нужен не ради пустого свинского времяпровождения, а для того, чтобы выйти из суеты и перестать в нее верить, опуститься глубже в себя.