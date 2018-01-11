Власти Владивостока в целях экономии отменяют крещенские купания

Мэрия Владивостока решила в этом году не организовывать купели на православный праздник Крещения. Отказаться от проведения традиционных крещенских купаний решено в целях экономии городского бюджета.

Как сказала ИА PrimaMedia представитель пресс-службы мэрии Анастасия Эпова, несколько лет подряд городские власти организовывали купель в Спортивной гавани, уделяя при этом большое внимание безопасности. Так, внутрь проруби устанавливали металлоконструкцию, чтобы никто из купальщиков не ушел под лед, а за самим процессом следили медики, полиция и спасатели. Однако эти мероприятия в этот раз посчитали слишком затратными.

Впрочем, отмечает агентство, на острове Русском насельники Свято-Серафимовского монастыря самостоятельно готовят купель, которая появится в бухте Новик. А в Уссурийске священники храма Покрова Пресвятой Богородицы будут освящать купель на реке Комаровке. Сами купания будут организованы администрацией парка «Изумрудная долина». Здесь в круглосуточном режиме, начиная с 19 января, будут дежурить медики и спасатели МЧС.

Между тем в Магадане в этом году власти тоже могут отказаться от организации купелей на Крещение. Однако связано это не с экономией бюджета, а с предупреждением синоптиков о том, что толщина льда на водоемах будет недостаточной для того, чтобы выдержать большое количество людей.