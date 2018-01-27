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Посол США Хантсман заявил о необходимости решать «украинскую проблему»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон должны работать вместе над снятием и отменой санкций. Стороны должны, засучив рукава, решать проблемы, из-за которых санкции были введены, в частности, украинскую, добавил он.

Об этом американский дипломат заявил в интервью «Интерфаксу».

Хантсман добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы больше времени отдавать отношениям США с Россией. «Трамп хочет видеть их (отношений. — Ред.) улучшение», — заявил американский посол.

Ранее стало известно, что Джон Хантсман запросил встречи с кремлевскими чиновниками.

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