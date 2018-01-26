Вашингтон поверил намерениям Москвы убедить Дамаск участвовать в переговорах

США поверили заявлениям России, что она поможет убедить Дамаск участвовать в переговорах.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в пятницу, 26 января.

«Россия заявила, что поможет убедить сирийский режим участвовать в женевском процессе, и мы верим ее словам», — цитирует его ТАСС.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уверена, что в интересах сирийского народа процесс урегулирования ситуации в Сирии необходимо избавить от неконструктивного влияния внешних игроков.

В частности, по его словам, США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них.