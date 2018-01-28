Посол США не исключил повторения опыта крещенских купаний в Якутии

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что готов повторить опыт крещенского ныряния в прорубь и при температуре –60 градусов, если к нему присоединятся высокопоставленные представители российского руководства. Об этом глава дипмиссии заявил в интервью агентству «Интерфакс».

Джон Хантсман признался, что ему понравились крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре. Он отметил, что чувствовал себя в этот момент причастным к чему-то важному и сокровенному для русских.

«И я сделаю это снова, особенно если смогу договориться сделать это вместе с высокопоставленными представителями руководства страны», — заявил представитель Вашингтона.

На вопрос, повторит ли он этот опыт, если поедет в Якутию, как это сделал мэр одного из городов при температуре ниже –60 градусов, посол ответил: «Это зависит от того, кто из высокопоставленных представителей России присоединится ко мне!»

Он также признался, что ему очень нравится общение с россиянами, и отметил, что у граждан России и США много общего.