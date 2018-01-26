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Кейси Аффлек не будет вручать «Оскар» из-за скандала с домогательствами

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Актер Кейси Аффлек не приедет на церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Variety.

По традиции, принятой на церемонии, актер, выигравший «Оскар» за лучшую мужскую роль, вручает награду лучшей актрисе в следующем году. В 2017 году Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря».

Позднее актера обвинили в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Я все еще здесь» в 2010 году, где Аффлек выступал в роли режиссера.

Ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах, публично оскорбили в ресторане и дважды ударили по лицу. Инцидент произошел в заведении Elements в пригороде города Финикс (штат Аризона) вечером 9 января.

В скандале с домогательствами также оказался замешан американский иллюзионист Дэвид Копперфильд. Модель Бриттни Льюис заявила, что это произошло в 1988 году, когда ей было 17 лет.

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