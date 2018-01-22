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На съемках «Чудо-женщины 2» будут бороться с домогательствами

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Panayiotis Tzamaros
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«Чудо-женщина 2» станет первым голливудским фильмом, на съемках которого будут соблюдаться правила борьбы с сексуальными домогательствами, принятыми Гильдией продюсеров Америки (PGA). Об этом 22 января сообщило издание The Verge.

О том, что работа над «Чудо-женщиной 2» будет вестись по новым правилам, было объявлено на церемонии награждения PGA Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе в субботу, 20 января.

Сами правила были обнародованы PGA днем ранее. Согласно им, продюсеры, съемочная группа и актеры должны соблюдать определенные рекомендации, препятствующие распространению сексуальных домогательств.

В их числе — соблюдение федеральных законов и законов штата, сообщение об инцидентах правоохранителям, прохождение тренингов по корректному поведению всеми участниками съемок.

«Чудо-женщина» — фильм Патти Дженкинс 2017 года с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли.

В ноябре 2017 года Гадот грозила отказаться от съемок во второй части картины, если студия Warner Bros не прекратит сотрудничать с продюсерской компанией режиссера Бретта Рэтнера, замешанного в секс-скандале.

Несколько актрис, среди которых Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман и Эллен Пейдж, обвинили Рэтнера в домогательствах и сексуальном насилии.

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