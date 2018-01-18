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Вуди Аллен через 25 лет повторно опроверг секс-обвинения от дочери

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Американский кинорежиссер Вуди Аллен повторно опроверг обвинения в сексуальном насилии по отношению к своей приемной дочери. Мэлоун Фэрроу дала интервью, в котором сообщила, что в 1993 году в возрасте семи лет подверглась надругательствам со стороны своего отчима.

Женщина уже излагала эти обвинения в 2014 году. Тогда кинорежиссер ответил открытым письмом в New York Times.

Впервые подобные обвинения в отношении Вуди Аллена прозвучали в том же 1993 году. Режиссер объяснил эту выдуманную историю как месть за развод с матерью Мэлоун — актрисой Миа Фэрроу. Проведенное тогда расследование не нашло оснований для обвинения Аллена.

«Я никогда не растлевал мою дочь — как и заключили все расследования четверть века назад», — заявил кинорежиссер телеканалу CBS.

«Даже несмотря на то, что семья Фэрроу цинично использует возможность, предоставленную движением Time's Up, для повторения этих дискредитированных обвинений, это не делает их сегодня более правдивыми, чем в прошлом», — констатировал он.

Как писал портал iz.ru, американский актер Алек Болдуин выступил в защиту режиссера Вуди Аллена на фоне секс-скандала. Сам  Вуди Аллен предрекал, что первоначальный скандал с Вайнштейном может привести к «охоте на ведьм».

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