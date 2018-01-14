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Манифестация в поддержку жертв сексуальных преступлений пройдет в Стокгольме

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Около 7 тыс. человек собираются принять участие в манифестации в поддержку жертв сексуальных преступлений, которая пройдет в Стокгольме 14 января. Об этом сообщила одна из организаторов акции и основательница движения #metoosweden Габриэлла Ульсон.

Она подчеркнула, что власти не уделяют столько же внимания проблеме сексуальных преступлений, сколько другим темам. В связи с этим участники акции намерены добиться ужесточения ответственности за такие деяния, выделения больших ресурсов полиции на расследование преступлений сексуального характера и усиления поддержки пострадавшим.

«Согласно Brå (Государственный совет Швеции по профилактической борьбе с преступностью. — Ред.), в 2016 году было расследовано лишь 11% всех дел по изнасилованиям. Это совершенно неприемлемо!» — приводит «РИА Новости» комментарий организатора манифестации.

Участники акции также собираются выразить поддержку жертвам группового изнасилования в пригороде шведской столицы Фиттья, произошедшего летом 2016 года. В декабре суд снял подозрение с пяти подозреваемых мужчин из-за недостаточности доказательств их вины. Данное решение вызвало массовое осуждение в обществе.

Как ранее писал портал iz.ru, опрос в рядах Сил обороны Финляндии выявил, что каждый пятый военнослужащий подвергался сексуальным домогательствам.

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