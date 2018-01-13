Работу голливудских сценаристов срывают секс-скандалы

Волна секс-скандалов и обвинений в домогательствах, поднявшаяся в США осенью 2017 года, влияет на работу голливудских сценаристов: авторы стали бояться шутить на эти темы.

Специалисты в области киноиндустрии не обсуждают данные темы даже во время работы над сценарием, рассказала автор сериала «Новенькая» Элизабет Меривезер.

Она отметила, что ранее в помещениях для сценаристов можно было обсуждать всё, что угодно, даже самые скользкие темы, но не переходя грани. РЕН ТВ сообщает, что теперь у сценаристов словно включилась самоцензура.

В октябре со всех постов, включая телеакадемию США, после обвинений в домогательствах был уволен один из самых влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн. После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша – старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Стивена Сигала, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других представителей американского шоу-бизнеса.

Обвинения в домогательствах были выдвинуты против 95-летнего экс-президента Marvel Стэна Ли.