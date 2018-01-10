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Обвиненного в домогательствах Вайнштейна ударили по лицу в ресторане

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Фото: TASS/ DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
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Американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, публично оскорбили в ресторане и дважды ударили по лицу. Инцидент произошел в заведении Elements в пригороде города Финикс (штат Аризона) вечером 9 января, сообщает портал TMZ.

На сайте ресурса есть видеозапись происшествия, на которой видно, как некий мужчина дважды бьет Вайнштейна ладонью по щеке. Незнакомец также оскорбляет его и обвиняет в недопустимом поведении по отношению к женщинам. После инцидента продюсер уходит вместе со спутником.

Сообщается, что Вайнштейн ужинал в этом ресторане вместе со своим консультантом, помогающим ему воздерживаться от алкоголя.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна стал самым громким за всю историю Голливуда. Продюсера в сексуальных домогательствах обвинили уже около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Ему пришлось покинуть совет директоров собственной компании Weinstein Company. Кроме того, его исключили из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар», а также из Гильдии продюсеров Америки.

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