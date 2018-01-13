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Берлускони поддержал Денёв в ее открытом письме о домогательствах

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Фото: TASS/Italy Photo Press
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денёв, выступившую за право мужчин ухаживать за женщинами.

Денёв и еще 99 женщин стали авторами открытого письма, в нем дамы высказали мнение, что «галантность не представляет собой мужскую агрессию».

«Естественно, что женщины рады, когда мужчины за ними ухаживают», — заявил Берлускони в телеэфире, сообщает «Газета.ру». Далее Берлускони, известный своими любовными похождениями, добавил, что не привык ухаживать за женщинами, так как они ухаживают за ним.

Главное — чтобы ухаживания были элегантными, указал политик.

Осенью 2017 года The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в сексуальных домогательствах порядка 80 известных актрис. 

11 января британская актриса Эмма Уотсон назвала себя жертвой «полного спектра» домогательств.

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