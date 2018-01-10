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100 известных женщин выступили против «ненависти к мужчинам»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Французская актриса Катрин Денёв выступила в открытом письме против волны «ненависти к мужчинам», возникшей после скандалов о серии домогательств. Поддержали Денёв немецкая актриса Ингрид Кавен, французская писательница Катрин Милле, а всего к открытому письму, опубликованному газетой Monde, присоединились 100 женщин.

Дамы указывают, что преступлением является насилие, но настойчивое или бестактное приставание не является преступлением. «Галантность не представляет собой мужскую агрессию», – отмечают авторы открытого письма. Повышенное внимание к преступлениям на сексуальной почве от обличения настоящих преступников переходит к повсеместной травле, предупреждают женщины.

В движении против домогательств женщины усмотрели «пуританство» и угрозу «сексуальной свободе», передает «РИА Новости». Некоторые известные мужчины стали жертвами обвинений в домогательствах. Они были вынуждены уйти с отставку из-за попыток дотронуться до колена или поцеловать, говорится в открытом письме.

Осенью 2017 года New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.  Порядка 80 известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.

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