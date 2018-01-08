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Стали известны результаты опроса о домогательствах в финской армии

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Каждый пятый военнослужащий Сил обороны Финляндии подвергался сексуальным домогательствам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного силовым ведомством и опубликованным Lännen Media.

Сообщается, что за две недели в опросе приняли участие 700 военнослужащих. По итогам анкетирования оказалось, что сексуальным преследованиям на постоянной основе или изредка подвергались 17% опрошенных. Подавляющее большинство, 77%, никогда не испытывали сексуальных домогательств в вооруженных силах. При этом еще 6% заявили, что не могут распознать признаки домогательства.

Представитель Сил обороны подчеркнула, что цель опроса не в том, чтобы узнать количество домогательств, а в том, чтобы способствовать осуждению самого факта и тем самым сократить домогательства, передает «РИА Новости».

Напомним, в 2017 году в Голливуде разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю киноиндустрии. Началось всё с того, что The New Yorker опубликовал результаты своего расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Ряд известных актрис, в том числе, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в домогательствах.

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