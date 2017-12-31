Самые громкие секс-скандалы Голливуда в 2017 году

В 2017 году в Голливуде произошел один из самых громких секс-скандалов за всю историю индустрии. Началось все с того, что The New Yorker опубликовал результаты своего расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Ряд известных актрис, в том числе, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в домогательствах. Сразу после этого стартовал флешмоб #MeToo, пишет телеканал РЕН ТВ.

Американская художница Марианна Барнард обвинила режиссера Романа Полански в домогательствах. По ее словам, это произошло в 1975 году, когда ей было 10 лет. Это уже пятое обвинение в адрес режиссера. В декабре 2017 года полиция Калифорнии начала новое расследование в отношении Полански.

На территории США Полански разыскивают по официальному обвинению в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Режиссер вину признал, после чего сбежал в Европу.

В домогательствах также обвинили американских актеров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси. Последний сразу после выдвинутых обвинений заявил, что уходит из кино для реабилитации.