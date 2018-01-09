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Катрин Денёв выступила против кампании по обличению домогательств

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Фото: ТАСС/Yan Maisani
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Повышенное внимание к преступлениям на сексуальной почве от обличения настоящих преступников переходит к повсеместной травле. Об этом говорится в коллективном письме, подписанном сотней француженок, включая известную актрису Катрин Денёв.

«Изнасилование —  это преступление. Но настойчивые или неуклюжие ухаживания не являются нарушением, а галантность — это не признак агрессивного мачо», — говорится в тексте обращения, опубликованного в газете Le Monde.

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В письме утверждается, что женщин, не поддерживающих нападки на мужчин, обвиненных в домогательствах, клеймят как предательниц, покрывающих преступников. Француженки обращают внимание на то, что запущенная голливудскими актрисами кампания переросла в способ публичного обвинения людей, которые фактически не получают права на ответные действия и по умолчанию «ставятся в один ряд с сексуальными преступниками».

Авторы письма подчеркивают, что кампания в поддержку жертв домогательств не способствует повышению независимости женщин, а служат «интересам врагов сексуальной свободы, религиозных экстремистов», пишет ТАСС.

«Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы», — говорится в в обращении.

В 2017 году в Голливуде разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю «фабрики грез». Он начался после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. После скандала Вайнштейну пришлось выйти из совета директоров собственной продюсерской компании. Многие голливудские режиссеры отказались снимать свои картины в их студиях.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.

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