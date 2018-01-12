Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах
Не менее пяти женщин обвинили американского актера и режиссера Джеймса Франко в домогательствах. Об этом пишет газета «Los Angeles Times».
Среди тех, кто выдвинул обвинения против 39-летнего актера, были бывшие ученицы его актерской школы. Они также были возмущены тем, что во время вручении кинопремии «Золотой глобус» на лацкане пиджака Франко был приколот значок «Time's Up» в поддержку жертв сексуальных домогательств.
Обвинения были выдвинуты на следующее утро после вручения премии «Золотой глобус». Джеймс Франко получил награду за фильм «Горе-творец».
Адвокат актера опроверг обвинения женщин, сам Франко прокомментировал сложившуюся ситуацию в телевизионном шоу Стивена Кольбера.
«Я всегда гордился тем, что беру ответственность за свои поступки… Если я поступил плохо, то исправлю это. Я должен», — сказал актер.
Ранее обвинения в домогательствах были выдвинуты против 95-летнего экс-президента Marvel Стэна Ли.