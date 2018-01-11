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Бывшая сенатор штата Нью-Йорк обвинила своего коллегу в домогательстве

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mariela Lombard
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Экс-сенатор американского штата Нью-Йорк Эрика Владимер обвинила в сексуальных домогательствах своего бывшего коллегу в законодательной палате Джеффри Клейна. Об этом она сообщила изданию Huffington Post.

Женщина пояснила, что в 2015 году во время празднования принятия бюджета штата политик насильно ее поцеловал около бара. Эрика Владимер призналась, что была шокирована его поступком и через месяц ушла с должности.

«Тот факт, что из-за произошедшего я начала терять уверенность в себе, которую я так упорно воспитывала благодаря присутствию в моей жизни сильных женщин, заставил меня задуматься о том, что мне здесь не место», — рассказала экс-сенатор.

По словам юриста Джеффри Клейна, политик категорически отрицает все обвинения.

Как писал портал iz.ru, шесть женщин, входящих в состав Демпартии США, обвинили в домогательствах сенатора Эла Франкена. По их словам, политик «трогал их ниже спины», когда фотографировался с ними. Позже член верхней палаты американского парламента объявил, что покинет свой пост 2 января.

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