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Дирижер британского Королевского оркестра уволился после секс-скандала

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua
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Главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа покинул свою должность из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в совместном заявлении администрации оркестра и его художественного руководителя.

Ранее в СМИ появилась информация, что на домогательства со стороны руководителя оркестра пожаловались его сотрудница и три оперные певицы. По их словам, эти эпизоды произошли в период с 1985 по 2010 год.

Несколько оркестров уже разорвали отношения с Шарлем Дютуа из-за скандала. Сам дирижер опровергает все обвинения.

«Хотя мистер Дютуа продолжает консультации с юристами с тем, чтобы обеспечить свою защиту, затянувшаяся неопределенность и сообщения СМИ делают дальнейшее его пребывание на своих постах неприемлемым», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

Контракт 81-летнего дирижера с британским Королевским филармоническим оркестром действовал до октября 2019 года.

6 января четыре актрисы обвинили в домогательствах голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса.

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