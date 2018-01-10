Экс-президент Marvel счел обвинения в домогательствах вымогательством

Обвинения в домогательствах 95-летний Стэн Ли, бывший президент Marvel, автор персонажей комиксов, назвал вымогательством. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В публикации рассказывается, что несколько сиделок, ухаживающих за престарелым комиком, заявили о его домогательствах. Женщины объявили, в частности, что Ли ходил голым по дому. После этого компания, сотрудники которой осуществляли уход, прекратила сотрудничество со знаменитым подопечным. Издание обращает внимание, что на Ли не поступило ни одного заявления в полицию и ни одного иска в суд.

Представитель Стэна Ли категорически отверг обвинения и сравнил их с вымогательством.

Ранее стало известно, что французская актриса Катрин Денёв выступила в открытом письме против волны ненависти к мужчинам, возникшей после скандалов о серии домогательств.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша – старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.