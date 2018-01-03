Два дела в отношении Вайнштейна переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса

Два дела в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса.

Как сообщают американские СМИ, ранее ни одно из уголовных дел в отношении Вайнштейна не продвигалось так далеко. В настоящий момент прокуратуре предстоит решить, достаточно ли предоставлено доказательств для предъявления Вайнштейну обвинений.

Напомним, в октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 300 женщин из шоу-бизнеса основали движение против домогательств. Актрисы театра, кино- и телеиндустрии поддержат жертв проявлений неравенства. Движение TIME'S UP намерено также улучшать законы и контракты о найме.

Среди основателей продюсер Шонда Раймс. Участницами стали актрисы: Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и другие.