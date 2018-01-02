Голливудские актрисы создали движение против сексуальных домогательств

Более 300 женщин из шоу-бизнеса основали движение против домогательств. Актрисы театра, кино- и телеиндустрии поддержат жертв проявлений неравенства. Движение TIME'S UP намерено также улучшать законы и контракты о найме.

Среди основателей продюсер Шонда Раймс. Участницами стали актрисы: Эшли Джадд, Ева Лонгория, Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун и другие.

В фонд TIME'S UP за 12 дней собрали 13 миллионов долларов.

Помогать будут и мужчинам, если те подверглись домогательствам.

Последние несколько месяцев США потрясли десятки сексуальных скандалов. Самый известный и массовый случай – обвинения в адрес Харви Ваинштейна. Дальше – откровения обиженных актрис нарастали как снежный ком.

Репутации в результате скандала лишились: актер Кевин Спейси, стенд-ап комик Луи Си Кей, актеры Энди Дик и Эд Вествик,

Бретт Рэтнер и Дастин Хоффман.