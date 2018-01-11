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Эмма Уотсон назвала себя жертвой «полного спектра» домогательств

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Фото: ТАСС/Hubert Boesl
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Знаменитая голливудская актриса и звезда фильмов о волшебнике «Гарри Поттере»» заявила о том, что стала жертвой «полного спектра» сексуальных домогательств. Об этом сообщает «Газета.ру».

Актриса отметила, что она не единственная жертва подобного и ее коллеги и друзья также подвергались домогательствам.

Уотсон отметила, что данная проблема носит систематический характер, особенно среде шоу-бизнеса.

Помимо этого, актриса обратила внимание на статистику, согласно которой только в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет сообщают о том, что сталкивались с домогательствами на рабочем месте.

10 января портал iz.ru сообщил, что американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, публично оскорбили в ресторане и дважды ударили по лицу.

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