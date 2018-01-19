Журналистка обвинила Майкла Дугласа в непристойном поведении

Журналистка Сюзан Броуди, которая в конце 1980-х годов работала в принадлежащей Майклу Дугласу продюсерской компании Stonebridge Productions, обвинила звезду Голливуда в непристойном поведении. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По словам Броуди, Дуглас, когда он был ее шефом, постоянно отпускал в адрес женщины шутки, а однажды даже занялся при ней самоудовлетворением.

В голливудском мире, отмечает журналистка, часто к работе относятся как к приключению и грань между рабочим и личным временем стирается. Так произошло и в ее случае.

Сюзан приняли на работу в продюсерскую компанию, когда ей только исполнилось 40 лет. Сначала она работала в небольшом офисе, а затем на Манхэттене в доме Дугласа. В обязанности Броуди входило «читать сценарии, нанимать и контролировать сценаристов и, возможно, самое главное, присматривать за Майклом в его квартире», рассказала она.

По словам Броуди, Дуглас сразу стал себе позволять двусмысленные шутки, особенно не стесняясь в выражениях. А однажды Сюзан якобы даже пришлось буквально сбежать из дома актера.

Броуди рассказала также, что Дуглас во время обсуждения одного из персонажей будущего фильма расстегнул брюки и засунул обе руки в штаны. По ее словам, он испытал сексуальное удовлетворение через несколько секунд.

«Я ничего не сказала. Я была удивлена, я была унижена. Я поняла, что он считает, что может делать всё, что он хочет, потому что он был намного сильнее меня», — цитирует телеканал «360» журналистку.

Затем киноактер побежал за ней босиком к лифту со словами благодарности. «Ты помогла мне, спасибо, спасибо», — якобы говорил он. Через несколько месяцев Дуглас уволил Броуди.

Напомним, многочисленные скандалы о сексуальных домогательствах разгорелись после того, как осенью 2017 года газета New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Порядка 80 известных актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.

Самыми частыми фигурантами скандалов являются бывший президент США Джордж Буш – старший, актер и режиссер Кевин Спейси, актер Чарли Шин и кинопродюсер Харви Вайнштейн.