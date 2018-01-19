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СМИ сообщили о секс-скандале в ЮНЕСКО

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Фото: flickr.com/ITU/R.Farrell
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Заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее руководство организации получило соответствующую жалобу от женщины. По ее словам, домогательства Франка Ла Рю якобы продолжались несколько месяцев в 2016 и 2017 годах. Помимо этого, женщина испытала эмоциональный срыв и была вынуждена пройти лечение. После сообщения женщины в ЮНЕСКО началось внутреннее расследование. Сам Ла Рю отказался комментировать эти обвинения, пишет телеканал «360». В пресс-службе организации также не смогли прокомментировать данную информацию.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные деятели шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. Так, после соответствующих обвинений был уволен из собственной компании голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Также в домогательствах обвинили Кевина Спейси, Вуди Аллена и других известных деятелей.

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