Болдуин заступился за Вуди Аллена из-за обвинений в домогательствах

Американский актер Алек Болдуин выступил в защиту режиссера Вуди Аллена на фоне секс-скандала. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, в последнее время многие знаменитости публично просят прощения за работу с режиссером и передают полученные ими гонорары за участие в его проектах на благотворительные цели. Связано это с тем, что в социальных сетях и в СМИ вновь начали обсуждать выступления падчерицы режиссера Дилан Фэрроу в адрес Вуди Аллена, сообщает телеканал «360».

Актер Алек Болдуин заявил, что считает нападки и «отречения» от режиссера несправедливыми, и напомнил, что в отношении Аллена проводилось расследование и никаких обвинений тогда предъявлено не было. Помимо этого, Болдуин заявил, что считает возможным верить в невиновность Аллена и поддерживать жертв сексуальных домогательств.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Вуди Аллен заявил, что скандал с Вайнштейном может привести к «охоте на ведьм».