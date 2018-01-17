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Болдуин заступился за Вуди Аллена из-за обвинений в домогательствах

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Фото: Global Look Press/AdMedia/Birdie Thompson
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Американский актер Алек Болдуин выступил в защиту режиссера Вуди Аллена на фоне секс-скандала. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, в последнее время многие знаменитости публично просят прощения за работу с режиссером и передают полученные ими гонорары за участие в его проектах на благотворительные цели. Связано это с тем, что в социальных сетях и в СМИ вновь начали обсуждать выступления падчерицы режиссера Дилан Фэрроу в адрес Вуди Аллена, сообщает телеканал «360».

Актер Алек Болдуин заявил, что считает нападки и «отречения» от режиссера несправедливыми, и напомнил, что в отношении Аллена проводилось расследование и никаких обвинений тогда предъявлено не было. Помимо этого, Болдуин заявил, что считает возможным верить в невиновность Аллена и поддерживать жертв сексуальных домогательств.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Вуди Аллен заявил, что скандал с Вайнштейном может привести к «охоте на ведьм».

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