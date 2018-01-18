Бардо назвала лицемерием жалобы актрис на домогательства

Французская кинозвезда Брижит Бардо назвала «смешными и неинтересными» большинство обвинений актрис о домогательствах режиссеров и продюсеров.

«Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем с целью спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались», — рассказала в интервью журналу Paris Match. Французская актриса уточнила, что если дело касается «именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны».

Бардо отметила, что ни разу не становилась жертвой домогательств, несмотря на то, что была секс-символом 50-х и 60-х годов, а также призналась, что даже спорные комплименты порой ей приятны.

Как ранее писал портал iz.ru, французская актриса Катрин Денев выступила в открытом письме против волны «ненависти к мужчинам», возникшей после скандалов о серии домогательств. Ее поддержали около 100 известных женщин.

Скандалы с домогательствами начались осенью 2017 года после того, как газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.