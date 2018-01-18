Актера Кевина Спейси заподозрили в домогательстве к мужчине

Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения мужчины.

Потерпевший утверждает, что Спейси совершил в отношении него действия сексуального характера в 2005 году в Лондоне.

Как сообщила газета Telegraрh, полиция не назвала имени актера, однако исходя из деталей можно сделать вывод, что речь идет именно о Спейси.

Стоит отметить, что это уже третье обвинение в изнасиловании против актера.

Ранее руководитель охранной фирмы в США, который был нанят для обеспечения безопасности на съемках сериала «Карточный домик», обвинил Спейси в расизме.