Актера Кевина Спейси обвинили в расизме

Руководитель охранной фирмы в США, который был нанят для обеспечения безопасности на съемках сериала «Карточный домик», обвинил актера Кевина Спейси в расизме.

Как сообщает Daily Mail, актер отказался контактировать с чернокожими сотрудниками фирмы и оскорбительно высказался в их адрес. Впоследствии продюсеры сериала не продлили контракт с охранной фирмой.

Стоит отметить, что недавно вокруг Спейси разразился другой крупный скандал. К настоящему моменту уже 15 человек обвинили актера в домогательствах.