В США умер организовавший убийство правозащитников лидер ку-клукс-клана

Один из лидеров ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен, приговоренный к 60 годам тюрьмы за организацию убийства правозащитников в 1964 году, умер в тюрьме на 93-м году жизни.

Информацию об этом распространил представитель исправительного учреждения.

Приговор Киллену был вынесен в 2005 году, спустя более 20 лет после убийства правозащитников Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, сообщает РБК.

Отмечается, что жертвы убийства боролись за избирательные права афроамериканцев.

8 октября в американском городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) группа праворадикалов устроила факельное шествие и пикет в том месте, где в августе прошли столкновения между расистами и их противниками, — возле статуи генерала Роберта Ли.

Причиной конфликта тогда стало решение властей снести памятник генералу Ли, воевавшему на стороне конфедерации во время Гражданской войны 1861–1865 годов. Тогда в августе монументы конфедератам были снесены в Дареме (штат Северная Каролина) и Балтиморе (штат Мэриленд).